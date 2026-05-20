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Renata Rasseli

Em Movimento celebra 25 anos no ar na TV Gazeta com happy hour em Vitória

O evento reuniu apresentadores, ex-apresentadores, produtores, editores e cinegrafistas nesta terça-feira (19), na Curva da Jurema

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 03:59

Publicado em 

20 mai 2026 às 03:59
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Em Movimento celebra 25 anos
Elis Carvalho, Sofia Meneri, Daniela Carla, Diego Araujo, Lidia Pereira, Camila Alves, Bethânia Miranda e Lethicia Ribeiro: equipe Em Movimento, o programa mais capixaba do mundo.  Mônica Zorzanelli

O programa mais capixaba do mundo está em festa. E para celebrar 25 anos no ar na TV Gazeta, a equipe que faz e fez a história do Em Movimento se reuniu nesta terça-feira (19), no Clericot Cafet, na Curva da Jurema, em Vitória. Apresentadores, ex-apresentadores, produtores, editores e as equipes do Entretenimento, Programação, Promoção, Comercial e Estúdio da Rede Gazeta cantaram parabéns para o "EM", que mostra as maravilhas do ES na nossa telinha. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Em Movimento celebra 25 anos
Elis Carvalho, Dani Carla, Camila Alves e Lethicia Ribeiro. Mônica Zorzanelli
Equipe HZ: Felipe Khoury, Lethicia Ribeiro, Renata Rasseli, Guilherme Silva, Evelize Calmon e André Cypreste
Equipe HZ: Felipe Khoury, Lethicia Ribeiro, Renata Rasseli, Guilherme Silva, Evelize Calmon e André Cypreste. Mônica Zorzanelli
Jeff Teófilo e Bethânia Miranda
Jeff Teófilo e Bethânia Miranda. Mônica Zorzanelli
Dani Carla, Diogo Cypriano, Camila Alves e Diego Araujo
Dani Carla, Diogo Cypriano, Camila Alves e Diego Araujo. Mônica Zorzanelli
Dani Carla, Diego Araujo e Ramon Porto. Mônica Zorzanelli
Elis Carvalho, Dani Carla, Diego Araujo, Camila Alves e Luciana Gama, ex-apresentadora do programa.  Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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