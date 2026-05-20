Em Movimento celebra 25 anos no ar na TV Gazeta com happy hour em Vitória

O programa mais capixaba do mundo está em festa. E para celebrar 25 anos no ar na TV Gazeta, a equipe que faz e fez a história do Em Movimento se reuniu nesta terça-feira (19), no Clericot Cafet, na Curva da Jurema, em Vitória. Apresentadores, ex-apresentadores, produtores, editores e as equipes do Entretenimento, Programação, Promoção, Comercial e Estúdio da Rede Gazeta cantaram parabéns para o "EM", que mostra as maravilhas do ES na nossa telinha. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.