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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"Em Movimento" exibe especial sobre Carnaval de Vitória na TV Gazeta

Publicado em
01 fev 2024 às 03:00
Em Movimento Especial Carnaval
O Em Movimento Especial Carnaval vai ao ar neste sábado (03), na TV Gazeta Crédito: Divulgação/HZ
Abram-alas para a folia! O Em Movimento, o programa mais capixaba do mundo, exibe neste sábado (03), um especial sobre o Carnaval de Vitória, na nossa TV Gazeta. O programa, com apresentação de Naiara Arpini, Diego Araujo e Elis Carvalho, contará com a participação da Família Real capixaba, de rainhas da MUG e baianas da Chegou o que Faltava. O programa vai ao ar no mesmo dia dos Desfiles do Grupo Especial, no Sambão do Povo, que serão transmitidos ao vivo na TV Gazeta. 
Elis Carvalho, Diego Araujo e Elis Carvalho
Naiara Arpini, Diego Araujo e Elis Carvalho: os apresentadores do Em Movimento Crédito: Divulgação/HZ

Comemoração dupla

 O mês de fevereiro é de dupla comemoração para a dermatologista Priscila Passamani. No dia 4 de fevereiro, ela completa 45 anos e, no dia seguinte, ela celebra quatro anos da Dermaskin, sua clínica dermatológica em parceria com Isabella Redighieri. Motivos não faltam para celebração: a clínica oferece o que há de mais moderno em tratamento de pele, desde equipamentos de última geração a procedimentos com medicina regenerativa.

Drinks sem álcool

 Um estudo do MenuTrends, da Datassential, aponta que a presença de drinks não alcoólicos, conhecidos como mocktails, nos cardápios de restaurantes ao redor do mundo cresceu 223%. A tendência tem levado bares e restaurantes a apostarem em drinks sem álcool mais elaborados e cheios de sabor. É o caso do Outback Steakhouse que, somente em 2023, teve um crscimento de 13% no consumo de mocktails. De olho nesse público, a casa acaba de lançar mais um novo drink sem álcool no seu cardápio que é a cara do verão - o Tropical Summer Fresh. Fruto de uma parceria entre Outback e RedBull, a novidade traz a combinação de Red Bull Tropical, com um toque de limão, gengibre, mix de xaropes e espuma de limão. A opção está disponível, por tempo limitado, em todos os restaurantes do Outback pelo Brasil.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Lize Barros, diretora de Mkt da Galwan, José Luís Galveas e Blenda Coutinho, arquiteta responsável
Lize Barros, diretora de Mkt da Galwan, José Luís Galveas e Blenda Coutinho, arquiteta responsável pelo projeto do Vernissage, durante a apresentação do empreendimento para a imprensa  Crédito: Divulgação

SHOW 

Dilla Cipriano, Lia Fiorin e Adriana Andrade
Dilla Cipriano, Lia Fiorin e Adriana Andrade: na plateia do Roupa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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