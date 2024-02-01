"Em Movimento" exibe especial sobre Carnaval de Vitória na TV Gazeta

Um estudo do MenuTrends, da Datassential, aponta que a presença de drinks não alcoólicos, conhecidos como mocktails, nos cardápios de restaurantes ao redor do mundo cresceu 223%. A tendência tem levado bares e restaurantes a apostarem em drinks sem álcool mais elaborados e cheios de sabor. É o caso do Outback Steakhouse que, somente em 2023, teve um crscimento de 13% no consumo de mocktails. De olho nesse público, a casa acaba de lançar mais um novo drink sem álcool no seu cardápio que é a cara do verão - o Tropical Summer Fresh. Fruto de uma parceria entre Outback e RedBull, a novidade traz a combinação de Red Bull Tropical, com um toque de limão, gengibre, mix de xaropes e espuma de limão. A opção está disponível, por tempo limitado, em todos os restaurantes do Outback pelo Brasil.