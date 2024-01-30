Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

ES está cotadíssimo para receber a turnê "A Festa" de Ivete Sangalo

Publicado em
30 jan 2024 às 15:35
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo em sua turnê  Crédito: Pridia
Depois de reunir 60 mil "zamuris" para comemorar três décadas de carreira em show apoteótico no Maracanã, Ivete Sangalo prepara turnê "A Festa" que vai percorrer 30 cidades do Brasil para celebrar a data. E tudo indica que o Espírito Santo está cotadíssimo para receber a micareta de Veveta em 2024. Em post publicado nesta terça-feira (30), o empresário da cantora no ES, Cícero Ribeiro, da Fatto Entretenimento, convocou os fãs capixabas para aumentar a torcida para que Vitória entre na rota da festa de 30 anos de carreira de Ivete.  Em breve, a rainha anuncia o calendário da turnê. RR já está na torcida. 

Veja Também

Depois do sucesso em Guarapari, Ivete retorna para show em Vitória

Após 3 anos, Ivete Sangalo confirma show para verão 2023 em Guarapari

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Ivete Sangalo Música Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança