ES está cotadíssimo para receber a turnê "A Festa" de Ivete Sangalo
Publicado em
30 jan 2024 às 15:35
Ivete Sangalo em sua turnê Crédito: Pridia
Depois de reunir 60 mil "zamuris" para comemorar três décadas de carreira em show apoteótico no Maracanã, Ivete Sangalo prepara turnê "A Festa" que vai percorrer 30 cidades do Brasil para celebrar a data. E tudo indica que o Espírito Santo está cotadíssimo para receber a micareta de Veveta em 2024. Em post publicado nesta terça-feira (30), o empresário da cantora no ES, Cícero Ribeiro, da Fatto Entretenimento, convocou os fãs capixabas para aumentar a torcida para que Vitória entre na rota da festa de 30 anos de carreira de Ivete. Em breve, a rainha anuncia o calendário da turnê. RR já está na torcida.