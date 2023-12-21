Memorável

Ivete Sangalo canta com segurança e as filhas gêmeas em show no Maracanã

Cantora, que inaugurou no Rio de Janeiro a turnê de seus 30 anos de carreira, presenteou funcionário com R$ 10 mil
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 09:12

Show de Ivete Sangalo no Maracanã, nesta quarta-feira (20) Crédito: Thenews2/Folhapress
Ao abrir a turnê comemorativa de 30 anos de sua carreira na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, Ivete Sangalo não poupou a energia da plateia, que levantou poeira para dezenas de hits que atravessaram gerações.
Mas um dos momentos mais marcantes da apresentação, que antecede uma série de 30 shows de estádio que Ivete deve fazer Brasil afora a partir de maio, foi quando a cantora convidou um segurança para subir ao palco do Maracanã.
Ela o abraçou, agradeceu seu trabalho na apresentação e o presenteou com um cheque de R$ 10 mil.
Show de Ivete Sangalo no Maracanã, nesta quarta-feira (20) Crédito: Thenews2/Folhapress
Antes disso, Ivete ainda chamou suas duas filhas gêmeas, Marina e Helena, de cinco anos, para cantar "Se Saia", faixa que faz parte de seu último disco, o EP "Chega Mais", lançado em janeiro, que guiou suas apresentações de Carnaval.
O jornalista viajou a convite da produção.

