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Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após remoção de coágulo em seu cérebro

Esposa do apresentador de 'A Praça É Nossa' comemorou saída do hospital nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 16:48

Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT
Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT Crédito: Ronny Santos/Folhapress
O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, recebeu alta e deixou o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (19). Ele havia sido internado para a remoção de um coágulo em seu cérebro, consequência de um acidente doméstico que sofreu em novembro, quando caiu e bateu a cabeça.
A notícia foi compartilhada pela esposa dele, Renata Domingues, no Instagram. Ela publicou uma foto nos stories ao lado do apresentador de "A Praça É Nossa", do SBT, na qual os dois estão de boné, e escreveu "Alta médica! Um bonézinho para acompanhar. Obrigada, Deus".
"Estamos em casa! Meu amor está curado. Deus nas nossas vidas", complementou.
A remoção do coágulo foi realizada na quinta-feira (14). De acordo com a assessoria do apresentador, não foi necessário abrir a cabeça, já que o procedimento era simples.
Ele havia sido internado anteriormente em novembro após cair, bater a cabeça e fraturar uma costela em um acidente doméstico.
Carlos Alberto de Nóbrega está no SBT desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.

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