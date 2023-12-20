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Justiça determina penhora de bens de Zezé por dívida em conta de água

O Tribunal de Justiça de Goiás determinou a penhora das contas bancárias do sertanejo por uma dívida de R$ 17 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 13:47

O cantor Zezé Di Camargo lançou, nesta quinta-feira (10), o EP solo
O cantor Zezé Di Camargo  Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
O Tribunal de Justiça de Goiás determinou a penhora das contas bancárias de Zezé di Camargo por uma dívida de R$ 17 mil em contas de água.
O cantor foi processado por não pagar contas entre 1994 e 2004. A Saneago (Companhia Saneamento de Goiás) abriu o processo em 2012 pedindo R$ 9.445,46, mas o valor foi reajustado para R$ 17.404,70.
Zezé afirma que já pagou o valor, que se encontra num fundo judicial até a conclusão do processo. "A obrigação de pagamento não é definitiva, e apesar da dívida ser de baixo valor (dezessete mil reais), existem aspectos que serão ainda analisados, de forma que a cobrança pode ser considerada equivocada e ilegal", diz comunicado divulgado nas redes do cantor.
A dívida é referente a um imóvel em Goiânia. À revista Quem, a assessoria de Zezé afirmou que ele não é mais o proprietário e só tem um imóvel em Araguapaz, outro município de Goiás.

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