Justiça determina penhora de bens de Zezé por dívida em conta de água

O cantor Zezé Di Camargo Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

O Tribunal de Justiça de Goiás determinou a penhora das contas bancárias de Zezé di Camargo por uma dívida de R$ 17 mil em contas de água.

O cantor foi processado por não pagar contas entre 1994 e 2004. A Saneago (Companhia Saneamento de Goiás) abriu o processo em 2012 pedindo R$ 9.445,46, mas o valor foi reajustado para R$ 17.404,70.

Zezé afirma que já pagou o valor, que se encontra num fundo judicial até a conclusão do processo. "A obrigação de pagamento não é definitiva, e apesar da dívida ser de baixo valor (dezessete mil reais), existem aspectos que serão ainda analisados, de forma que a cobrança pode ser considerada equivocada e ilegal", diz comunicado divulgado nas redes do cantor.