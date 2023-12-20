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Casa de Manoel Soares é invadida em SP e apresentador luta com bandido

Filhos foram rendidos e ele negociou com assaltante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 08:32

Manoel Soares deixou a Rede Globo nesta sexta (30)
Manoel Soares teve a casa invadida Crédito: Ju Coutinho/Globo
A residência do apresentador Manoel Soares, em São Paulo, foi invadida na noite de segunda-feira (19) por um assaltante.
O apresentador afirmou à reportagem que a família passa bem, mas está abalada. No momento do ocorrido, estavam em casa seus quatro filhos e um genro. Por volta das 21h da noite, uma funcionária dele ia embora quando foi rendida em frente ao portão do ex-Globo e obrigada a voltar e abrir a porta.
Conforme imagens divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, na sala estava um dos filhos do apresentador, que foi obrigado a se deitar no chão.
Logo em seguida, o genro dele percebeu a movimentação e desceu as escadas, acompanhado por Manoel, que teria conversado com o assaltante, levando-o para a área externa. Quando percebeu que ele não estaria acompanhado, entrou em luta corporal e rendeu o bandido com a ajuda do genro.

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