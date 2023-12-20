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Faustão quebrou duas costelas após fazer cirurgia de transplante do coração

Apresentador disse que incidente aconteceu quando estava entrando no carro e que fratura prejudicou fisioterapia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 08:24

O apresentador Fausto Silva
O apresentador Fausto Silva Crédito: Reprodução/Instagram/@faustosilvaofcial
Fausto Silva quebrou duas costelas durante a recuperação da cirurgia de transplante do coração. A informação foi revelada pelo próprio apresentador durante sua participação no podcast O Programa de Todos os Programas, lançado nesta terça-feira (19).
Segundo Faustão, o incidente aconteceu enquanto ele tentava entrar no seu carro.
"Eu já posso fazer o que eu quiser, mas eu tive algumas problemas depois [da cirurgia]", disse o apresentador no programa. "Aconteceu duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois coloca as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] em uma outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão."
Ainda segundo o apresentador, a quebra das costelas prejudicou o trabalho de fisioterapia, ao qual vem se submetendo desde a cirurgia. Ele não deu detalhes das fraturas.
Faustão realizou um transplante do coração no fim de agosto, após passar o mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein por uma insuficiência cardíaca. Ele recebeu alta no começo de setembro e, desde então, está afastado das atividades profissionais.

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