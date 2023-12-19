Marcelinho Carioca posta vídeo com família após sequestro: "Que bom estar de volta"

Depois de ser sequestrado após show do cantor Thiaguinho, em São Paulo, no último domingo (17), o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca publicou um vídeo em seu perfil do Instagram com seus familiares. "Que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim", disse.
Ainda no vídeo, Marcelinho fala sobre o alívio de estar em casa com sua família e agradece a Deus por sua vida e pela vida de Thais. "Eu agradeço a Deus pela minha vida e da minha amiga Thais, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que ela é uma mulher digna, correta", concluiu.
Além disso, Marcelinho alertou que foi sequestrado e ameaçado com um revólver apontado para sua cabeça, de forma que foi forçado a realizar a gravação, negando a veracidade das informações compartilhadas.
"Gente, se você está com um revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como, você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo", destacou o ex-jogador. Ao final do vídeo, o atleta agradeceu às pessoas que estavam preocupadas com ele.