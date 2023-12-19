Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcelinho Carioca posta vídeo com família após sequestro: "Que bom estar de volta"
Susto

Marcelinho Carioca posta vídeo com família após sequestro: "Que bom estar de volta"

Ex-jogador nega que se relacionou com mulher casada e diz estar feliz e aliviado ao lado de familiares. Assista ao vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 15:26

Depois de ser sequestrado após show do cantor Thiaguinho, em São Paulo, no último domingo (17), o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca publicou um vídeo em seu perfil do Instagram com seus familiares. "Que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim", disse.
Ainda no vídeo, Marcelinho fala sobre o alívio de estar em casa com sua família e agradece a Deus por sua vida e pela vida de Thais. "Eu agradeço a Deus pela minha vida e da minha amiga Thais, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que ela é uma mulher digna, correta", concluiu. 
Além disso, Marcelinho alertou que foi sequestrado e ameaçado com um revólver apontado para sua cabeça, de forma que foi forçado a realizar a gravação, negando a veracidade das informações compartilhadas.
"Gente, se você está com um revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como, você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo", destacou o ex-jogador. Ao final do vídeo, o atleta agradeceu às pessoas que estavam preocupadas com ele.

Veja Também

Marco Pigossi está morando com o namorado e planeja se casar

Larissa Manoela 'entra' sozinha em casamento com Frambach

Ludmilla anuncia turnê com show no Allianz Parque, em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos São Paulo HZ Marcelinho Carioca Sequestro Itaquerão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idade do gato: saiba em qual fase da vida está o seu pet
Gretchen é anunciada no after oficial do Festival Movimento Cidade
Gretchen é anunciada no after oficial do Movimento Cidade; ingressos a partir de R$30
Imagem de destaque
Tirar Discord do ar, como pediu Janja, não resolve problema e pode empurrar usuários para plataformas fora do alcance da lei, dizem especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados