Marcelinho Carioca posta vídeo com família após sequestro: "Que bom estar de volta"

Ainda no vídeo, Marcelinho fala sobre o alívio de estar em casa com sua família e agradece a Deus por sua vida e pela vida de Thais. "Eu agradeço a Deus pela minha vida e da minha amiga Thais, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que ela é uma mulher digna, correta", concluiu.