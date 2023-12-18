Marcelinho Carioca desaparece após show de Thiaguinho; polícia confirma sequestro

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca desapareceu no último domingo (17) após sair para o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho. Nesta segunda (18) a Polícia Civil confirmou que o atleta foi sequestrado e seu carro foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada.