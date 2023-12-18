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Caso de polícia

Marcelinho Carioca desaparece após show de Thiaguinho; polícia confirma sequestro

Ex-jogador de 51 anos foi visto pela última vez no domingo (17), após sair para curtir show da Tardezinha no Itaquerão, em São Paulo

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 12:54

Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca foi sequestrado no último domingo (17) Crédito: Reprodução
O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca desapareceu no último domingo (17) após sair para o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho. Nesta segunda (18) a Polícia Civil confirmou que o atleta foi sequestrado e seu carro foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada.
No dia do show, Marcelinho compartilhou no Instagram imagens feitas com Thiaguinho, diretamente do camarim do pagodeiro. O boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

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