Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rodrigo Mussi ataca Viih Tube por parceria com jogos de azar e Eliezer rebate

Reportagem sobre empresa investigada exibida no Fantástico causa tumulto entre influenciadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 10:28

Eliezer (à esquerda), Viih Tube e Rodrigo Mussi protagonizam barraco nas redes sociais
Eliezer (à esquerda), Viih Tube e Rodrigo Mussi protagonizam barraco nas redes sociais Crédito: Montagem/Reprodução
Após o Fantástico (Globo) exibir uma reportagem sobre as publicidades que celebridades têm feito para a Blaze, uma empresa de jogos de azar, alguns influenciadores começaram a se atacar pelas redes sociais. Foi o caso dos Ex-BBB Rodrigo Mussi, Viih Tube e Eliezer.
Mussi repercutiu o fato de Viih já ter feito parceria com a empresa e perguntou numa postagem se ela iria devolver todo o dinheiro adquirido com o trabalho de publicidade. A publicação causou um alvoroço, e o marido dela, Eliezer, saiu em defesa.
"Interesseiro. Você por acaso agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar [na época do acidente de carro]? Você chegou para ela com um 'obrigado' ou perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim: 'Quanto que foi?", começou.
"Você fica aí com discurso muito bonito de 'abençoar para ser abençoado', né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro", disparou.
Mais tarde, a própria Viih resolveu se pronunciar. "Não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. 'É só publicidade', 'joga quem quer'. [Essas] São formas de pensar, eu entendo, mas mesmo eu que estava em uma, não penso assim. Estamos errados e ponto", destacou.
"E é assim que hoje resolvo as coisas com vocês, graças a Deus sempre falando a verdade. Estou errada, venho e falo a verdade, sofro as consequências das minhas escolhas", emendou a influenciadora, que afirmou ter encerrado seu contrato com a empresa investigada.
Em março de 2022, Viih foi uma das pessoas que ajudaram Mussi após o acidente que quase o matou. Sobre o comportamento do agora ex-amigo, ela se disse decepcionada.
"Mais uma pessoa que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também. Olha, só digo uma coisa: fiquem sempre espertos sobre quem está em volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo o que já fiz, nunca falei nem metade."
Outros influenciadores que também, já fizeram propaganda para a Blaze falaram sobre o tema, dentre eles Carlinhos Maia. "Se eu pedir para você pular do penhasco, você pula? Eu divulgo, mas nunca joguei", disse.

Veja Também

Show do rapper MV Bill é interrompido em festival na Bahia

Paulo Gustavo vai estar em 'Minha Vida em Marte 2' por meio de cenas inéditas, diz diretora

Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian após ela ser criticada por palestra sobre produtividade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados