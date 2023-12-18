Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Paulo Gustavo vai estar em 'Minha Vida em Marte 2' por meio de cenas inéditas, diz diretora
Famosos

Paulo Gustavo vai estar em 'Minha Vida em Marte 2' por meio de cenas inéditas, diz diretora

Susana Garcia, que dirige a produção, diz que personagem do ator vai aparecer na sequência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:43

Mônica Martelli e Paulo Gustavo em cena do filme 'Minha Vida em Marte' (2018)
Mônica Martelli e Paulo Gustavo em cena do filme 'Minha Vida em Marte' (2018) Crédito: Ique Esteves/Divulgação
Aqueles que sentem saudades de Paulo Gustavo, tanto na vida quanto nas telas, vão poder assistir cenas inéditas do ator. O personagem dele vai estar em "Minha Vida em Marte 2", sequência do filme de 2018.
O projeto, no entanto, ainda está em fase de roteiro, mas Susana Garcia, diretora do longa, afirmou que Aníbal já está confirmado. "Vai ter o Paulo Gustavo com certeza, temos muita coisa dele. Temos várias cenas do primeiro filme que não colocamos, então são inéditas", disse.
Ela ainda contou que as cenas vão trazer o artista por meio de memórias de Fernanda, personagem de Monica Martelli, que contracena com o artista. "De uma forma muito bonita, ele vai estar presente no filme", disse em entrevista ao portal Cine Pop.
As gravações estão previstas para começarem em 2024.

Veja Também

Cleo Pires comemora Natal antecipado com Fábio Jr.

Isis Valverde está noiva do empresário Marcus Buaiz

Kanye West se compara a Adolf Hitler e a Jesus Cristo em discurso contra judeus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados