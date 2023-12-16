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Polêmica

Kanye West se compara a Adolf Hitler e a Jesus Cristo em discurso contra judeus

Rapper foi filmado em Los Angeles declamando teorias da conspiração que envolvem sionistas e a indústria farmacêutica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 13:23

Kanye West se apresenta no Brasil, no festival SWU
Kanye West se comparou a Adolf Hitler e a Jesus Cristo em discurso contra judeus Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Kanye West voltou a proferir opiniões antissemitas nesta sexta-feira, dia 15. Em um discurso desequilibrado, em Las Vegas, o rapper atacou os judeus, se comparou a Adolf Hitler e a Jesus Cristo e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.
Na transmissão no Instagram feita pela usuária YesJulz, o rapper ainda diz que a indústria farmacêutica fez dele o rosto da bipolaridade para lucrar com a venda de medicamentos.
"Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Como empresários? Não. Só deixo fazerem minhas joias", disse ele, num discurso de ódio contra os judeus, que durou quase dez minutos. "Quem faz os hospitais? São os —sionistas. É o que eu estou tentando contar para vocês. Jesus Cristo, Hitler, Ye [seu pseudônimo] —patrocinem isso."
"Eu estava lidando com um advogado de divórcio e expliquei para ele qual era o meu problema. E a resposta dele foi, 'se você continuar com essa retórica antissemita, você não vai poder ver seus filhos", afirmou em outro momento.
"Eu não poderia ter uma opinião, ou não poderia ver meus filhos. Vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou um intermediário de Deus."
O rapper também dirigiu sua atenção à indústria farmacêutica, que ele acusa de explorar sua imagem.

DOENÇA

"Eu nem sou bipolar. Tenho traços de autismo desde o acidente. Eles vão vir para cima com aquela maldita medicação, nos fazer vender opioides para eles. Eles me fizeram o roso da bipolaridade. Ok, indústria farmacêutica, cadê meus royalties?"
A transmissão aconteceu enquanto Kanye gravava para seu novo álbum, "Vultures", durante um evento em Las Vegas. O álbum deveria lançar 15 de dezembro.
Por fim, o artista afirmou que não votará em Donald Trump nas próximas eleições, caso não liberte Larry Hoover, um líder de uma gangue preso desde 1973, condenado por assassinato, tráfico de drogas e extorsão.

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