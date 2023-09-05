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Famosos

Após flagra em ato íntimo, Kanye West e esposa são banidos de passeio turístico na Itália

Empresa de barcos em Veneza diz que rapper e Bianca Censori 'não serão mais bem-vindos' à bordo de seus veículos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 09:20

Kanye West se apresenta no Brasil, no festival SWU
Kanye West se apresenta no Brasil, no festival SWU Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Kanye West e sua suposta esposa, Bianca Censori, foram banidos dos famosos passeios de barco em Veneza, na Itália, após terem sido flagrados em um ato íntimo a bordo de um deles. No vídeo feito por turistas, o rapper aparece de calças baixas, enquanto a designer se apoiava em seus joelhos.
Segundo o Daily Mail Australia, A Venezia Turismo Motoscaf disse que os dois "não serão mais bem-vindos" a bordo de nenhum de seus navios.
A empresa também afirmou que os funcionários não estavam cientes do que ocorria com Kanye e Bianca até a publicação das fotos na internet. "O motorista teve que prestar atenção no trânsito e não viu as obscenidades", disse o comunicado.
A Venezia Turismo Motoscafi disse que também havia uma "terceira pessoa no barco", que estava acompanhando o casal "bloqueou a visão do capitão" para o deque.
Quando as imagens começaram a circular nas redes sociais, parte dos internautas se escandalizou com as cenas, fazendo pedidos de prisão e até de deportação das celebridades.

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