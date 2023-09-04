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Bruna Griphao afirma que não estará em outro reality tão cedo: 'Fiz terapia pra caramba após BBB'

Atriz curtiu segundo dia do The Town, em Interlagos, no camarote VIP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 10:27

A atriz Bruna Griphao
A atriz Bruna Griphao Crédito: Reprodução/Instagram/@brunagriphao
Bruna Griphao chegou ao camarote VIP do The Town neste domingo (3) para assistir Luísa Sonza e Bruno Mars, vestindo corset e uma calça de cintura baixa, que se tornou sua marca registrada dentro do BBB 23. Apesar da referência, a atriz disse à reportagem que não estará em outro reality tão cedo: "Não, pelo amor de Deus".
Mesmo assim, cinco meses após o fim do programa da Globo, Bruna disse que está "bem pós-Big Brother". "Quando a gente sai, é muita coisa pra lidar, para raciocinar, para absorver", explicou.
A atriz, que passou por um relacionamento problemático e teve crise de ansiedade durante o reality, disse que fez "terapia pra caramba" durante os meses que se seguiram à final. Agora, ela contou que está "tudo no lugar, mais tranquila".
Bruna contou que seus próximos projetos serão na dramaturgia e no teatro, mas que ainda não pode contar detalhes.

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