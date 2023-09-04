'Não mostro pra qualquer um, mas quem vê, elogia', diz Gabriel Santana sobre tatuagem íntima

Gabriel Santana curte 1º final de semana do The Town, em setembro de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@gbielsantana

Gabriel Santana, 23, é tão fã de Bruno Mars que não bastava, para ele, acompanhar a apresentação do cantor, neste domingo (3), no festival The Town, em São Paulo. "Cara, é um dos meus artistas favoritos, então eu peguei ingresso para os dois dias", contou à reportagem.

Solteiro, o ator disse que estava acompanhado do melhor amigo, mas também reencontrou algumas das paixões que teve durante sua passagem pelo BBB 23 (Globo): Sarah Aline e Bruna Griphao também estavam no camarote VIP por onde ele circulava.

"A amizade que ficou após o BBB é maravilhosa", afirma. "Não tem climão, não, que é isso, gente. Claro que não. Eu saí muito bem relacionado com todo mundo da casa. De verdade mesmo."

Ele também explicou uma declaração recente comparando a fama que obteve com o papel de Mosca em "Chiquititas" (SBT) com a obtida no reality show da Globo. "Eu acho que as pessoas não assistiram a entrevista inteira", avalia. "Realmente, eu acho que 'Chiquititas' foi um boom muito maior, mas acho que chega a ser injusto você comparar uma novela que ficou 2 anos no ar, tem mais de 10 anos e está no Top 10 da Netflix."

"Eu acho que o BBB me colocou em outro lugar da minha carreira", continua. "As pessoas me reconhecem muito mais como o Gabriel. A minha figura tá muito mais desatrelada às minhas personagens."

O ator também comentou uma tatuagem que fez recentemente na região da virilha e que acabou chamando a atenção dos fãs quando ele mostrou nas redes sociais. "Poucas pessoas vêm. Não é um lugar que dá para ver muito facilmente. Não mostro para qualquer um, mas quem vê, elogia", brinca.

Santana, que durante o BBB falou abertamente sobre ser bissexual, disse que o programa ampliou o interesse por sua vida particular. "Acho que as pessoas só não sabiam por questão de detalhe, porque eu nunca fiz questão de esconder. Vários eventos a que eu fui, eu acabei beijando meninos e meninas, assim como eu continuo fazendo no pós-BBB."

"A questão é que, antigamente, a mídia não se preocupava tanto com quem o Gabriel Santana estava beijando", analisa. "Hoje em dia, não sei porquê, as pessoas querem ficar filmando isso."

Nas redes sociais, ele diz que o assédio masculino não mudou tanto. "Antes, já havia muitos meninos que davam em cima de mim pelo direct", conta. Já sobre nudes, ele diz que não costuma abrir o que recebe dos mais atiradinhos.