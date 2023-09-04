Rapper finge passar mal durante show no The Town e assusta fãs

O paulista Veigh, de 22 anos, fez uma performance inesperada no palco do The Town neste domingo, dia 3. Durante sua apresentação no palco Factory, que não foi televisionada, o rapper fingiu desmaiar - e encenou toda a sua recuperação. O cantor entoava os versos de sua música Engana Dizendo Que Ama, até que parou, ofegante, e começou a se abaixar. Em seguida, ele acenou para sua equipe, que o carregou para fora do palco. Imediatamente, o público se assustou.