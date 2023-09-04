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Rapper finge passar mal durante show no The Town e assusta fãs

Veigh ‘desmaiou’ao cantar música e voltou de maca para o palco; ‘Isso não se faz’, comentou fã
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 09:56

O paulista Veigh
O paulista Veigh Crédito: Reprodução/Instagram/@thiagoveigh7
O paulista Veigh, de 22 anos, fez uma performance inesperada no palco do The Town neste domingo, dia 3. Durante sua apresentação no palco Factory, que não foi televisionada, o rapper fingiu desmaiar - e encenou toda a sua recuperação. O cantor entoava os versos de sua música Engana Dizendo Que Ama, até que parou, ofegante, e começou a se abaixar. Em seguida, ele acenou para sua equipe, que o carregou para fora do palco. Imediatamente, o público se assustou.
Nesse momento, o telão mostrou uma ambulância e Veigh voltou em uma maca, simulando uma ressuscitação. Nisso, o artista se levantou e voltou a cantar, para um público extasiado.
No registro, uma fã "xingou" a cena. "Isso não se faz, achei que ele estava morrendo", disse. Apesar disso, diversos internautas se divertiram com a encenação. "Gênio do marketing", comentou um usuário do Twitter.

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