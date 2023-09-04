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Agatha Moreira descarta casamento com Rodrigo Simas e exalta trabalho com Paulo Lessa

Atriz, que vive Graça na novela das nove, curtiu segundo dia de festival no camarote VIP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 09:50

Agatha Moreira e Rodrigo Simas
Agatha Moreira e Rodrigo Simas Crédito: Reprodução/Instagram/@agathaamoreiraa
De óculos escuros, Agatha Moreira curtiu o The Town neste domingo (3) no camarote VIP. Ela contou à reportagem que assistiu Alok e Seu Jorge "com a galera" e que, como boa parte do público, esperava pelo show de Bruno Mars, que encerra a noite.
No ar como Graça em "Terra e Paixão" (Globo), começou a contracenar mais com o ator Paulo Lessa desde que sua personagem passou a se envolver com ele. Lessa vive Jonatas e topou, com Graça, arquitetar um plano separar o casal Aline (Bárbara Reis) e Caio (Cauã Reymond). "Ele [Lessa] é um super parceiro, super legal e generoso", disse Agatha.
A atriz também exaltou os novos atores introduzidos na atual novela das nove, como o próprio Paulo e Diego Martins (que dá vida a Kelvin). "É uma grande oportunidade trabalhar com novos talentos", elogiou ela.
Namorando o ator Rodrigo Simas há quase cinco anos, com quem divide apartamento no Rio de Janeiro, Agatha descarta dar um novo passo na relação. "Que casamento?", foi a reação dela ao ser perguntada sobre possível união.

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