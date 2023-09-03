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Boletim médico

Kayky Brito está sedado e sob ventilação mecânica

Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 09:46

SÃO PAULO - O ator Kayky Brito está sedado e mantido em ventilação mecânica, conforme o último boletim médico. Na noite deste sábado (2), o Hospital Copa D'Or emitiu a primeira atualização do artista, que sofreu um acidente na madrugada, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", diz a nota.
Kayky iniciou a sua carreira na televisão como ator na novela infantil Chiquititas, no SBT, nos anos 2000
Kayky iniciou a sua carreira na televisão como ator na novela infantil Chiquititas, no SBT, nos anos 2000 Crédito: Henrique Falci Chaves para o instagram @kayky.brito
Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.
Mais tarde, o ator foi submetido a uma série de exames e recebeu os cuidados necessários para sua estabilização. Posteriormente, no final da tarde, Kayky Brito foi transferido para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.

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