Kayky Brito está sedado e sob ventilação mecânica

SÃO PAULO - O ator Kayky Brito está sedado e mantido em ventilação mecânica, conforme o último boletim médico. Na noite deste sábado (2), o Hospital Copa D'Or emitiu a primeira atualização do artista, que sofreu um acidente na madrugada, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", diz a nota.

Kayky iniciou a sua carreira na televisão como ator na novela infantil Chiquititas, no SBT, nos anos 2000 Crédito: Henrique Falci Chaves para o instagram @kayky.brito

Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.