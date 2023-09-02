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Acidente

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo

Segundo portal, ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da capital carioca.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 11:06

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo Crédito: Reprodução/Instagram
Ex-galã da Rede Globo, Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi repassada pela Globo News e publicada no site g1.
Conforme a secretaria municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano.
Ainda de acordo com o g1, Kayky foi atropelado por um carro de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela.
O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador.
O portal também informa que o corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h e o ator foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade.
De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.
Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração. Kayky é irmão da também atriz Sthefany Brito.
Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina.

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