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"Um mês para a minha cura total", diz Ana Furtado sobre fim do tratamento contra câncer

Apresentadora celebrou conquista com os seus seguidores nas redes sociais: "A vitória está logo al"’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 09:27

Ana Furtado falou sobre fim do tratamento contra câncer
Ana Furtado falou sobre fim do tratamento contra câncer Crédito: Reprodução/Instagram
Ana Furtado dividiu com os seus seguidores em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 1º, uma conquista emocionante. A apresentadora contou que falta um mês para terminar o tratamento contra o câncer de mama e ser considerada "totalmente curada". No vídeo, ela aparece dentro do avião, a caminho de Nova York com o marido Boninho, e fala que entrou na reta final com o bloqueador hormonal.
"Dia 1º de setembro. Eu estou aqui num voo, indo para Nova York de férias e queria dividir com vocês uma coisa que é extraordinária", declarou. “Falta um mês para eu terminar de tomar o meu bloqueador hormonal e ser considerada totalmente curada. Vitória ali ó, pertinho, um mês”, acrescentou.
Na legenda da publicação, Ana diz sempre sentiu a vitória perto. "Falta exatamente 1 mês para a minha cura total! A vitória está logo ali. Eu a vejo pertinho, pertinho… sempre vi! E tenho certeza de que já é minha!", escreveu.

NOVO LIVRO

Ana foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2018. Em abril deste ano, a apresentadora comemorou cinco anos da remissão do tumor e anunciou a produção de uma obra para contar a sua luta contra a doença. "Toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém. Escuto também que deveria escrever um livro… E não é que decidi colocar isso em prática?", anunciou na ocasião.
A atriz contou que o livro será "um depoimento pessoal pra dividir anseios, dar força, desmistificar a doença, trazer esperança". "A gente nunca sabe o quanto uma história sincera pode impactar alguém. Mas se ajudar ao menos uma pessoa, valerá tudo", pontuou.

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