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Em recuperação

Faustão diz que não quer voltar à TV: "Melhor sair deixando saudade do que encher o saco"

Apresentador se recupera após receber transplante de coração. Ele afirma que, no dia que puder ir para casa e estiver completamente recuperado, a ideia é investir em outro tipo de trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 09:49

O apresentador Fausto Silva, 73, se recupera após um transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ele, no dia que puder ir para casa e já estiver completamente recuperado, a ideia é investir em outro tipo de trabalho e não mais na TV.
"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais", disse ele ao colunista Lucas Pasin do UOL.
O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
Um trabalho nas mídias digitais não está descartado. "Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade", emendou.
O apresentador já havia aparecido num vídeo divulgado pela família no Instagram no qual agradecia pela torcida do público. Ele ressaltou que não sentia nenhuma dor e que estava recuperado.
"Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas, rezando e fazendo mandigas, torcendo pela minha recuperação. Minha voz está um pouco rouca, pois fui intubado. Já estou andando, esse canhoto é um monstro, não sinto nada. Para as pessoas entenderem o que é o transplante."
Ele ainda agradeceu à família do doador, com quem tem uma série de coincidências, e se disse "eternamente grato". "Quero honrar a memória do seu filho. Fábio, 35 anos, atleta e surfista, jogador de futebol, que teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele que estou vivo. As pessoas mais humildes, quando eu mais precisei, elas me deram um coração novo. Recuperação fantástica."

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