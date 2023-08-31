Faustão começa fisioterapia e tem função cardíaca normalizada, informa boletim

Faustão publica vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

O apresentador Faustão continua evoluindo dentro do esperado e deu início ao tratamento com fisioterapia.

De acordo com boletim médico, divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, 30, Faustão se comunica normalmente, se mostra muito disposto e tem a função cardíaca normalizada e estável.

O boletim informa ainda que alguns drenos e cateteres também foram retirados. Faustão foi extubado na manhã desta terça-feira, 29.

A cirurgia de Faustão ocorreu no início da tarde do deste domingo, 27, e durou 2h30. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso. Ele segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

Após a cirurgia, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, foi ao Instagram para falar sobre a procedimento e revelou que o apresentador foi incluído na lista de espera para o órgão no dia 8 de agosto.