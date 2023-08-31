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Faustão começa fisioterapia e tem função cardíaca normalizada, informa boletim

Apresentador fez um transplante de coração neste domingo, 27, e tem se recuperado dentro do esperado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 08:29

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão publica vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
O apresentador Faustão continua evoluindo dentro do esperado e deu início ao tratamento com fisioterapia.
De acordo com boletim médico, divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, 30, Faustão se comunica normalmente, se mostra muito disposto e tem a função cardíaca normalizada e estável.
O boletim informa ainda que alguns drenos e cateteres também foram retirados. Faustão foi extubado na manhã desta terça-feira, 29.
A cirurgia de Faustão ocorreu no início da tarde do deste domingo, 27, e durou 2h30. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso. Ele segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.
Após a cirurgia, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, foi ao Instagram para falar sobre a procedimento e revelou que o apresentador foi incluído na lista de espera para o órgão no dia 8 de agosto.
"Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023", escreveu.

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