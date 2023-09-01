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Céline Dion está 'rezando por um milagre' em luta contra síndrome, afirma irmã

Cantora, que foi diagnosticada com síndrome rara em 2022, sofre de espasmos e não encontrou medicação; ‘Estamos cruzando os dedos’, disse a irmã de Céline, Claudette Dion
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 10:48

Céline Dion revelou que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person
Céline Dion revelou que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person Crédito: Reuters/Folhapress
Céline Dion está "rezando por um milagre", afirma Claudette Dion, irmã da cantora. A artista de 55 anos foi diagnosticada com a rara Síndrome da Pessoa Rígida em 2022 e está lutando para encontrar remédios que funcionem. As informações são da revista Hello! Canada.
"É uma doença sobre a qual sabemos tão pouco", admite Claudette. "Existem espasmos - são impossíveis de controlar. Você sabe quem costuma pular durante a noite por causa de uma cãibra na perna ou na panturrilha? É um pouco assim, mas em todos os músculos".
A síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica rara, que afeta uma ou duas pessoas em cada milhão e é caracterizada por rigidez muscular e espasmos. Apesar de não ter cura, há possibilidades de tratamento, que são limitadas e variam de pessoa para pessoa. "Há pouco que possamos fazer para apoiá-la, para aliviar sua dor", revelou Claudette.
Após revelar seu diagnóstico, Céline cancelou todos os shows até 2024 e passou a morar com outra irmã, Linda, ficando sob os cuidados da família. Ela é mãe de René-Charles, hoje com 22 anos.
"É reconfortante para todos nós (tê-los perto de Celine)", diz Claudette.
Apesar das notícias frustrantes, a irmã da cantora não perde a esperança. "Estamos cruzando os dedos para que os pesquisadores encontrem um remédio para esta doença terrível", disse.

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