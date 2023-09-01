'Não fui o primeiro, mas serei o último': Thiago Nigro é criticado por fala em casamento

Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardia

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, está sendo criticado nas redes sociais pelos votos que fez durante o casamento "secreto" com a também influenciadora Maíra Cardi. Os dois se casaram na última terça-feira, 29, em uma cerimônia reservada que teve celulares proibidos.

O vídeo da fala de Thiago foi compartilhado pela influenciadora em uma sequência de registros do evento. O motivo dos comentários negativos dos internautas foi o fato de o influenciador ter citado relacionamentos antigos de Maíra.

"Eu não fui o primeiro, mas eu vou ser o último", disse Primo Rico. O último relacionamento da influenciadora foi com o ator Arthur Aguiar, com quem se casou em 2017. Os dois anunciaram o término definitivo em outubro.

O casamento ocorreu em uma fazenda em Itatiba, interior de São Paulo. Lucas, filho da influenciadora e do empresário Nelson Rangel, e Sophia, do antigo casamento com Arthur, também aparecem nos cliques divulgados nesta quarta-feira, 30.