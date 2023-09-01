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Gusttavo Lima pede segredo de Justiça em processo movido por fã

A defesa justifica o pedido argumentando que Lima é uma "pessoa pública" e que todas as ações que envolvem seu nome geram "matérias distorcidas" em sites e redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 08:36

Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival de Alegre
Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival de Alegre Crédito: Beatriz Heleodoro
Gusttavo Lima, 33, pediu segredo de justiça em um processo movido por um homem que diz ter sido agredido por seguranças em um de seus shows.
A defesa justifica o pedido argumentando que Lima é uma "pessoa pública" e que todas as ações que envolvem seu nome geram "matérias distorcidas" em sites e redes sociais. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
No processo, o fã afirma que foi agredido com socos, chutes, pontapés e enforcamentos por seguranças de um show após tentar ultrapassar grades para tirar uma foto com Gusttavo. O evento aconteceu em abril do ano passado em Duque de Caxias (RJ).
A defesa do cantor alega que ele não interferiu na organização do evento e, portanto, não pode ser responsabilizado por atitudes de seguranças contratados pela produção.
Em nota à reportagem, a assessoria do cantor afirma que o pedido de segredo de justiça será "avaliado pelo magistrado".
VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA
"Balada Eventos e Produções, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, por intermédio de sua assessoria jurídica, informa que o cantor apenas foi contratado para realizar a apresentação artística na cidade de Duque de Caxias e que os fatos narrados na ação pelo Autor não guardam nenhuma relação com a pessoa do artista. O departamento jurídico de Gusttavo Lima já apresentou a defesa no processo e elucidou os fatos.
Portanto, o Autor da ação, deve buscar seus direitos junto à organização e produção do evento.
Em relação ao de segredo de justiça, o pedido será analisado pelo magistrado, por seus próprios fundamentos"
A reportagem não conseguiu localizar a defesa do autor do processo. Em caso de manifestação, a nota será atualizada.

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