Covid-19 atrasa gravações da nova temporada de "Rensga Hits!" na Globo; saiba mais

Alice Wegmann interpreta Raíssa Medeiros em "Rensga Hits!", da Globo Crédito: Rede Globo

As gravações da nova temporada de "Rensga Hits!", da Globo, que começaram recentemente, estão atrasadas. Isso porque alguns atores da produção contrariam Covid-19 e ficaram isolados. É o caso da atriz Stella Miranda, que fará a tia da protagonista Raissa, interpretada por Alice Wegmann, na segunda fase do programa.

Segundo o jornal O Globo, Stella começaria a gravar suas cenas essa semana, mas testou positivo para a doença e se isolou. A Globo e a Glaz Entretenimento, produtora do programa, vão esperar sua melhor médica para organizar o cronograma de gravações novamente e não ter problemas.

A Globo vai gravar a segunda e terceiras temporadas de "Rensga Hits!" em sequência. Os atores Leo Bittencourt, Jean Pedro e Júlia Gomes entraram para a série, que terá participação de cantores sertanejos.

Gustavo Mioto, Lauana Prado e Ana Castela tem negociações avançadas em devem participar de episódios, mas ainda sem datas para gravarem suas cenas.

Nomes da primeira temporada, como Lorena Comparato, Maurício Destri, Mouhamed Harfouch, Maíra Azevedo, Ernani Moraes, Fabiana Karla, Samuel de Assis e Deborah Secco estarão no seriado.