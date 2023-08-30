Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Tatá Werneck é internada após diagnóstico de Covid-19

Comediante afirmou que está no hospital por "precaução"; ela celebrou seu aniversário de 40 anos no último domingo, 27
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:32

A atriz Tatá Werneck decidiu se internar na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), após ser diagnosticada com Covid-19.
A humorista Tatá Werneck foi diagnosticada com Covid-19
A humorista Tatá Werneck foi diagnosticada com Covid-19 Crédito: Maurício Fidalgo/Globo/Divulgação
No último domingo (27), ela celebrou seu aniversário de 40 anos com uma festa em sua mansão que contou com a presença de atrações como Sandy e É o Tchan.
A comediante explicou para a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que resolveu se internar como medida de precaução. "Tenho muito pânico e nunca tinha pego. Meus exames estão ótimos e tenho sintomas leves, mas fico nervosa. Só testei porque sou neurótica", disse.
Ela recebeu o diagnóstico na última terça-feira (29). Tatá explicou que tomou todas as dosas da vacina contra a Covid-19 e que preferiu ficar no hospital para se manter longe de sua filha Clara Maria, de 3 anos, fruto do relacionamento com Rafa Vitti.
A atriz está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Segundo Anna Luiza Santiago, colunista do jornal O Globo, a agenda de gravações da produção sofrerá alterações até o próximo sábado, 2 setembro.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Tatá Werneck, mas a equipe não confirmou as informações e afirmou não ter um posicionamento sobre o assunto até o momento.

Veja Também

Tata Werneck e Cauã Reymond conseguem habeas corpus para não depor em CPI

Fábio Porchat e Tatá Werneck sobre Paulo Gustavo: "humor dele ainda salva pessoas"

Zé Felipe relembra briga com Evaristo Costa e diz se arrepender de música

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Famosos Tatá Werneck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados