Tata Werneck e Cauã Reymond conseguem habeas corpus para não depor em CPI

Tata Werneck e Cauã Reymond não são obrigados a depor em CPI das criptomoedas Crédito: Rede Globo

Tatá Werneck e Cauã Reymond não precisarão mais depor na CPI das pirâmides financeiras. Os artistas, assim como Marcelo Tas, foram convocados no começo deste mês para explicar a relação com uma empresa de criptomoedas.

A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ao entender que a presença dos dois não é obrigatória, mas facultativa. Se optarem por comparecer, têm o direito de permanecer em silêncio.

Tatá e Cauã fizeram propaganda para a Atlas Quantum, pirâmide de criptomoedas de R$ 7 bilhões que usava um falso robô para atrair investidores prometendo lucro rápido. A empresa deu um golpe financeiro que teria deixado mais de 200 mil vítimas no Brasil e em outros países.

Em conversa com a reportagem, o advogado da atriz disse que estava perplexo pela convocação e ressaltou que ela não possuía mais nenhum vínculo com a empresa e que não aceitaria participar de propagandas se soubesse dos casos.