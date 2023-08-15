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1933 - 2023

Morre atriz Léa Garcia, ícone de 'Orfeu Negro', aos 90 anos em Gramado

Artista estava no festival de cinema no sul do país, onde seria homenageada pela obra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 10:43

Léa Garcia (atriz homenageada). Sessão encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com exibição do filme
Léa Garcia (atriz homenageada). Sessão encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com exibição do filme "Compasso de Espera" de Antunes Filho, no CineSesc. Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Morreu nesta terça-feira (15) a atriz Léa Garcia, que seria homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra. A informação foi confirmada pelos familiares da artista nas redes sociais.
"É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado da nossa amada Léa Garcia", diz a postagem no Instagram.
Com longa carreira nos cinemas, Garcia fez sucesso cedo. Em 1957, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por sua personagem em "Orfeu Negro", filme de Marcel Camus vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.

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