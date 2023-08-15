Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Viúvo de MC Katia critica vereadora por expor morte antes da família

Verônica Costa havia feito uma publicação lamentando morte da cantora; Katia morreu neste domingo, 13, após uma série de problemas de saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 09:55

DJ LD, viúvo de MC Katia critica vereadora por expor morte antes da família
DJ LD, viúvo de MC Katia critica vereadora por expor morte antes da família Crédito: Reprodução/Instagram/@djldderealengo
O viúvo de MC Katia, DJ LD, que vinha publicando atualizações sobre o estado de saúde da cantora no perfil oficial do Instagram da artista, criticou a vereadora carioca Veronica Costa (PL) por ter feito uma publicação confirmando a morte da funkeira antes da família. Katia morreu neste domingo, 13, após uma série de problemas de saúde que a levaram a ficar hospitalizada.
DJ LD falou sobre o assunto nos comentários da publicação em que Verônica contava sobre o falecimento de Katia. "Poxa, LD aqui. Saiu postando e nem esperou eu falar com a minha família, não gostei", escreveu. O viúvo confirmou a morte da artista uma hora após a postagem da vereadora.
O Estadão entrou em contato com Veronica Costa para esclarecer os motivos que a levaram a fazer a publicação, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.
MC Katia foi internada para retirar um mioma do útero no início de julho, mas sofreu uma trombose e teve de amputar a perna direita pouco depois. A família havia criado uma vaquinha em prol de uma prótese para artista.

QUEM É MC KATIA?

MC Katia, "a Fiel", começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000 com a música Ata Vai Me Pegar. A artista deu voz a mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.
Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.
Tati, inclusive, chegou a compartilhar a "vaquinha" para ajudar Katia. "O funk não venceu só porque o seu MC favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do funk é essa aqui", escreveu em uma postagem no Twitter.

Veja Também

Larissa Manoela fala pela 1ª vez após entrevista ao 'Fantástico': 'Estou bem'

Como Larissa Manoela, veja outros artistas que tiveram relações ruins com os pais

Felipe Neto explica postagem de emoji de grávida no Dia dos Pais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados