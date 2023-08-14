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Felipe Neto explica postagem de emoji de grávida no Dia dos Pais

Influenciador contou que madrasta e pai estão à espera de mais um filho; Felipe é irmão de Luccas Neto e de Carolina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 13:00

Felipe Neto contou que está à espera de outro irmão
Felipe Neto contou que está à espera de outro irmão Crédito: Instagram/@felipeneto
O influenciador Felipe Neto explicou a postagem que havia feito neste domingo, 13, com um emoji de grávida. "Hoje é Dia dos Pais e tenho uma novidade para contar", havia escrito ele em uma publicação feita no Twitter, o que levantou boatos de que seria pai.
Mais tarde, porém, Felipe esclareceu que sua madrasta está grávida e que ele se prepara para receber "um novo irmãozinho ou irmãzinha". O influenciador é irmão de Luccas Neto e também de Carolina.
"Nossa família vai crescer. Hoje, no Dia dos Pais, posso contar a novidade", escreveu em uma publicação no Instagram em que aparecia ao lado da irmã e do pai. "Meu pai (o incansável) e sua esposa estão grávidos. Estou muito feliz", completou.
Felipe também declarou amor pelo pai, desejando feliz Dia dos Pais. "Que você continue povoando a Terra, já que o teu mais velho não cumpre essa função", brincou.

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