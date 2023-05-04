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"Mimimi"

Felipe Neto debocha do choro de Bolsonaro: "Chega de choradeira"

Pelas redes sociais, youtuber cita uma fala dita pelo ex-presidente durante pandemia para criticar seu depoimento à Jovem Pan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:26

Revista 'Time' inclui Bolsonaro e Felipe Neto na lista de 100 mais influentes do mundo em 2020
Felipe Neto ironiza choro de Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/Instagram Felipe Neto
Pelas redes sociais, Felipe Neto criticou o choro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante depoimento à Jovem Pan, nesta quarta (3). No Twitter, o youtube repetiu a fala polêmica dita pelo ex-presidente durante a pandemia, quando o Brasil registrava alta no número de mortes por Covid-19. 
“Vai ficar chorando até quando? Chega de choradeira! De mimimi!”, escreveu na publicação compartilhada com o vídeo do choro de Bolsonaro, que chegou a passar 42 mil curtidas, veja:
Oficiais da Polícia Federal iniciaram uma operação para investigar um esquema de inclusão de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Entre o grupo suspeito, o ex-presidente consta como um dos alvos. Para a Jovem Pan, Bolsonaro contou que não há qualquer adulteração porque nunca tomou a vacina.
A operação, iniciada na quarta (3) pela manhã, apreendeu os celulares do ex-presidente, de sua esposa Michelle e de outras seis pessoas, como o ex-ajudante Mauro Cid Barbosa — preso ainda ontem de manhã — e dois seguranças de Bolsonaro.

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