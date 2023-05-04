Felipe Neto debocha do choro de Bolsonaro: "Chega de choradeira"

Felipe Neto ironiza choro de Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/Instagram Felipe Neto

Pelas redes sociais, Felipe Neto criticou o choro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante depoimento à Jovem Pan, nesta quarta (3). No Twitter, o youtube repetiu a fala polêmica dita pelo ex-presidente durante a pandemia, quando o Brasil registrava alta no número de mortes por Covid-19.

“Vai ficar chorando até quando? Chega de choradeira! De mimimi!”, escreveu na publicação compartilhada com o vídeo do choro de Bolsonaro, que chegou a passar 42 mil curtidas, veja:

“Vai ficar chorando até quando? Chega de choradeira! De mimimi!” https://t.co/cHH1esXDp4 — Felipe Neto ? (@felipeneto) May 3, 2023

Oficiais da Polícia Federal iniciaram uma operação para investigar um esquema de inclusão de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Entre o grupo suspeito, o ex-presidente consta como um dos alvos. Para a Jovem Pan, Bolsonaro contou que não há qualquer adulteração porque nunca tomou a vacina.