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Internação

Simony inicia novo tratamento contra o câncer: 'Quem canta seus males espanta'

Cantora volta para hospital, onde vai passar por quatro meses de quimioterapia e imunoterapia, e diz estar confiante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 08:58

A cantora Simony avisou aos fãs, pelas redes sociais, que seria internada para tratamento:
A cantora Simony avisou aos fãs, pelas redes sociais, que seria internada para tratamento: "Um dia de cada vez" Crédito: Instagram/@simonycantora
Simony está fazendo de tudo para deixar mais leve o novo tratamento em que foi submetida na última segunda-feira, 1º, contra o câncer na região do intestino, descoberto em agosto do ano passado. Nesta quarta-feira, 3, a artista publicou em suas redes sociais um momento em que canta no quarto do hospital, em São Paulo, onde voltou a se internar.
"Quem canta seus males espanta. Essas lindas trazem a música aqui pra nós, nesse momento tão difícil e doloroso. Sim, sabemos que é, e eu resolvi passar assim, confiante, em paz e acreditando em Deus porque ele é bom o tempo todo", escreveu a cantora na legenda do vídeo.
Simony recebeu o apoio de vários seguidores e amigos famosos. Entre eles, a cantora Preta Gil, que também passa por um tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro deste ano. "Te amo", declarou a filha de Gilberto Gil.
Atualização do estado de saúde
Na terça-feira, 3, a cantora atualizou seu estado de saúde e afirmou que está bem confiante no resultado do novo tratamento, com sessões de quimioterapia e, agora, com protocolo de imunoterapia. "Em busca de cura", disse Simony ao mostrar o cateter por onde recebe os medicamentos.
E continuou: "Iniciando aqui. Esses são os pré-tratamentos, como costumamos chamar. Temos medicamentos para o enjoo, corticoides, que são essenciais, e também remédios para outras finalidades. Antes das sessões de quimioterapia e imunoterapia, fazemos esses pré-tratamentos, que incluem soros necessários".
"Agora, vamos receber as gotinhas da cura. Tenho fé que tudo dará certo. Depois que a imunoterapia começar, mostrarei para vocês. Nunca experimentei esse tipo de tratamento, mas estou confiante", confessou a artista.
Doença continuava ativa
Simony retomou os tratamentos contra o tumor após a realização de novos exames. Na quarta-feira, 26, o médico da cantora, Fernando Maluf, já havia se pronunciado na perfil da artista explicado que a doença continuava ativa, necessitando assim de uma nova etapa de tratamento.
No dia seguinte, Simony fez um desabafo: "Eu sempre fui muito sincera e agradecida por todo carinho que recebi de vocês. Nessa nova etapa o que eu espero é isso. As orações, as rezas, as energias positivas. Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha, tem coisas que a gente não pode escolher, não consigo controlar. O que consigo controlar, é como lidar com isso. E mais uma vez vou passar por isso, pensando positivo, na minha cura, no meu melhor".

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