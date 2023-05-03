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Está se cuidando

Ana Clara revela que foi internada em 2022 para tratar síndrome do pânico

A carioca de 26 anos disse ainda que foi internada por conta da doença em 2022 e tratou alguns sintomas que a incomodavam
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 16:23

Ana Clara participou do reality em 2019 e trabalha no BBB pelo quinto ano consecutivo
Ana Clara revelou que foi diagnosticada com síndrome do pânico Crédito: Instagram/@anaclaraac
Ex-BBB 18 e apresentadora, Ana Clara revelou que foi diagnosticada com síndrome do pânico, em entrevista ao jornal O Globo, na última terça-feira, 2. A carioca de 26 anos disse ainda que foi internada por conta da doença em 2022 e tratou alguns sintomas que a incomodavam.
"Passei um período no hospital no dia que tive os sintomas. Tive diagnóstico de uma ansiedade muito grande. Comecei a fazer tratamento para essa questão do pânico. Estou bem melhor agora", contou.
"Acho que isso aconteceu porque foi tudo ao mesmo tempo para eu administrar. E de uma vez só. Estou me cuidando. Tenho psicóloga, médicos e amigos que estão comigo para amparar", completou Ana Clara.
A carioca estreou recentemente a segunda temporada do reality show Túnel do Amor, transmitido pelo Globoplay e Multishow. Ela substituiu Marcos Mion, apresentador da primeira temporada, exibida em 2022. No programa, dirigido por Chica Barros, amigos indicam pretendentes uns para os outros.

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