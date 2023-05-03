Irmão de Sheron Menezzes é preso por tráfico de drogas

A atriz Sheron Menezzes curtindo o feriado de 1º de maio Crédito: Instagram/@sheronmenezzes

Após o irmão da atriz Sheron Menezes ter sido preso por tráfico de drogas no final de 2022, a família da global vem vivendo dias de drama familiar. Além de reincidente em tráfico de drogas, Draiton Menezes possui cinco processos em andamento pelo mesmo crime. As informações que constam no processo criminal foram divulgadas nesta terça (2) pela coluna LeoDias.

Segundo apurado pela coluna, Draiton Menezes foi preso em flagrante no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante uma operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Policiais civis receberam uma denúncia anônima de que ele faria uma entrega de drogas e aguardaram em frente ao prédio que ele morava.

De acordo com a publicação, assim que o avistaram, os agentes fizeram a abordagem e apreenderam com ele cinco porções de cocaína e uma pistola 9 mm. No apartamento de Draiton, os policiais também encontraram um outro homem, 65 munições de calibre 9 mm, uma balança, 797 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína.