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Drama familiar

Irmão de Sheron Menezzes é preso por tráfico de drogas

De acordo com a coluna LeoDias, Draiton Menezes foi preso em flagrante em dezembro de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 12:44

A atriz Sheron Menezzes curtindo o feriado de 1º de maio
A atriz Sheron Menezzes curtindo o feriado de 1º de maio Crédito: Instagram/@sheronmenezzes
Após o irmão da atriz Sheron Menezes ter sido preso por tráfico de drogas no final de 2022, a família da global vem vivendo dias de drama familiar. Além de reincidente em tráfico de drogas, Draiton Menezes possui cinco processos em andamento pelo mesmo crime. As informações que constam no processo criminal foram divulgadas nesta terça (2) pela coluna LeoDias.
Segundo apurado pela coluna, Draiton Menezes foi preso em flagrante no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante uma operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Policiais civis receberam uma denúncia anônima de que ele faria uma entrega de drogas e aguardaram em frente ao prédio que ele morava.
De acordo com a publicação, assim que o avistaram, os agentes fizeram a abordagem e apreenderam com ele cinco porções de cocaína e uma pistola 9 mm. No apartamento de Draiton, os policiais também encontraram um outro homem, 65 munições de calibre 9 mm, uma balança, 797 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína.
Ainda segundo o colunista, tanto Draiton quanto o homem — identificado como Maurício Coiro Ferreira — foram levados à delegacia e tiveram prisão preventiva decretada. Mesmo com a defesa de Draiton tendo alegado que ele é usuário de drogas e que os policiais adentraram o imóvel sem mandado judicial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não concedeu habeas corpus. 

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