BBB 24: Boninho anuncia reabertura das inscrições

Nesta segunda-feira, 1º, Boninho publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que as inscrições para o Big Brother Brasil 2024, TV Globo, foram reabertas, mas agora, por cada região do país.
No vídeo, o diretor do reality explicou que nesta terça-feira, 2, somente o pessoal da região Sul poderia enviar os vídeos de inscrições.
"Notícia boa para o pessoal do Sul, a gente vai reabrir as inscrições amanhã às 9h da manhã, algumas vagas a mais", começou.
"Deixe tudo pronto, o seu vídeo, se prepara", completou ele após citar o site oficial para a inscrição. Na legenda, ele explicou que todos terão chance para participar. "Todo mundo vai ter chance. Em breve vamos reabrir na sua região. A gente avisa.", explicou ele.