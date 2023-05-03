BBB 24: Boninho anuncia reabertura das inscrições

BBB 24 vem aí! Crédito: Personare

Nesta segunda-feira, 1º, Boninho publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que as inscrições para o Big Brother Brasil 2024, TV Globo, foram reabertas, mas agora, por cada região do país.

No vídeo, o diretor do reality explicou que nesta terça-feira, 2, somente o pessoal da região Sul poderia enviar os vídeos de inscrições.

"Notícia boa para o pessoal do Sul, a gente vai reabrir as inscrições amanhã às 9h da manhã, algumas vagas a mais", começou.