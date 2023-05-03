Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

BBB 24: Boninho anuncia reabertura das inscrições

‘Todo mundo vai ter chance!’, explicou Boninho nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 09:15

Pistas sobre vencedor, tretas e DRs: veja as previsões astrológicas para o BBB 23
BBB 24 vem aí! Crédito: Personare
Nesta segunda-feira, 1º, Boninho publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que as inscrições para o Big Brother Brasil 2024, TV Globo, foram reabertas, mas agora, por cada região do país.
No vídeo, o diretor do reality explicou que nesta terça-feira, 2, somente o pessoal da região Sul poderia enviar os vídeos de inscrições.
"Notícia boa para o pessoal do Sul, a gente vai reabrir as inscrições amanhã às 9h da manhã, algumas vagas a mais", começou.
"Deixe tudo pronto, o seu vídeo, se prepara", completou ele após citar o site oficial para a inscrição. Na legenda, ele explicou que todos terão chance para participar. "Todo mundo vai ter chance. Em breve vamos reabrir na sua região. A gente avisa.", explicou ele.

Veja Também

Namorada do pai de Anitta usa camisa do Botafogo com nome dele

Sérgio Hondjakoff detalha rotina em reabilitação e revela arrependimento

Fã invade palco e assusta Joelma em show no Acre; veja o vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados