Namorada do pai de Anitta usa camisa do Botafogo com nome dele

Painitto e a namorada posam com Jr Santos, jogador do Botafogo Crédito: Instagram/@ge_ayress

Uma homenagem para lá de especial chamou a atenção durante o jogo do Flamengo contra o Botafogo, no Maracanã, neste último domingo (30). Georgia Ayres, namorada do pai da cantora Anitta, Mauro Machado, usou uma camisa com o apelido do amado e ganhou as redes sociais. Na parte de traz da blusa, ela personalizou escrevendo "Painitto", a forma como ele é chamado carinhosamente pelos fãs da artista.

A demonstração de amor, quem sabe, pode até ter dado sorte para o Botafogo, que terminou o jogo ganhando de 3 a 2. Arraste para o lado e confira o registro: