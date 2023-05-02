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Painitto

Namorada do pai de Anitta usa camisa do Botafogo com nome dele

Gerogia Ayres usou a blusa dedicada a Mauro Machado durante uma partida do Flamengo contra o Botafogo, no último domingo (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 14:55

Painitto e a namorada posam com , jogador do Botafogo
Painitto e a namorada posam com Jr Santos, jogador do Botafogo Crédito: Instagram/@ge_ayress
Uma homenagem para lá de especial chamou a atenção durante o jogo do Flamengo contra o Botafogo, no Maracanã, neste último domingo (30). Georgia Ayres, namorada do pai da cantora Anitta, Mauro Machado, usou uma camisa com o apelido do amado e ganhou as redes sociais. Na parte de traz da blusa, ela personalizou escrevendo "Painitto", a forma como ele é chamado carinhosamente pelos fãs da artista.
A demonstração de amor, quem sabe, pode até ter dado sorte para o Botafogo, que terminou o jogo ganhando de 3 a 2. Arraste para o lado e confira o registro:
A internet, é claro, logo foi atrás de saber mais sobre Georgia. Aos 47 anos, ela é mãe de duas filhas e dona de um pet shop, além de dançarina de pole dance. Ela e o Painitto se conheceram na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e estão juntos há quase um ano.

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