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Gisele Bündchen comparece sozinha ao Met Gala pela 1ª vez, após divórcio com Tom Brady

Modelo usou um vestido branco como tributo a Karl Lagerfeld, estilista alemão que é o homenageado neste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 08:55

Gisele Bündchen no Met Gala 2023, em Nova Iorque, posando com um vestido Chanel já usado por ela em um editorial de 2006
Gisele Bündchen no Met Gala 2023, em Nova Iorque, posando com um vestido Chanel já usado por ela em um editorial de 2006 Crédito: Reuters/Folhapress
É o mesmo que a festa do Oscar, mas na costa leste. O Metropolitan Museum of Art (MET) de Nova York estendeu o tapete vermelho nesta segunda-feira, 1º, para receber a elite da moda, cinema, política e esportes no evento social mais importante do ano e celebrar a alta costura.
Um dos nomes mais reluzentes, a modelo brasileira Gisele Bündchen chegou sozinha ao Met Gala - é a primeira vez que ela comparece à festa beneficente depois do divórcio com o jogador Tom Brady, ocorrido em outubro de 2021.
Gisele desfilou no tapete vermelho usando um longo vestido branco, com cintura justa e uma capa felpuda com cauda longa nas costas.
O modelo faz referência ao estilista alemão Karl Lagerfeld, morto em fevereiro de 2019 e que é o homenageado da festa. Com isso, ele é o inspirador dos trajes escolhidos pelas estrelas.
Gisele colaborou com o designer por muitos anos, e chegou a ser o rosto do perfume Chanel n°5 quando ele era o principal nome da marca Chanel. O vestido que ela usou no Met Gala deste ano é também um tributo a Lagerfeld.

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