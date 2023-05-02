Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna em aniversário de morte do piloto

A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

Adriane Galisteu fez uma homenagem para Ayrton Senna nesta segunda-feira (1º), em que a morte dele completa 29 anos.

"Para sempre", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto em que aparece ao lado do piloto. Eles se relacionaram quando Ayrton era vivo.

Recentemente, Adriane relembrou a última conversa que teve com Senna. Ela disse ter falado com ele pelo telefone, pouco antes da corrida fatal que lhe tirou a vida. Ele morreu após perder o controle do carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.