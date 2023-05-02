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"Para sempre"

Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna em aniversário de morte do piloto

Piloto de Fórmula 1 morreu há 28 anos em um acidente na Itália
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 08:27

A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Adriane Galisteu fez uma homenagem para Ayrton Senna nesta segunda-feira (1º), em que a morte dele completa 29 anos.
"Para sempre", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto em que aparece ao lado do piloto. Eles se relacionaram quando Ayrton era vivo.
Recentemente, Adriane relembrou a última conversa que teve com Senna. Ela disse ter falado com ele pelo telefone, pouco antes da corrida fatal que lhe tirou a vida. Ele morreu após perder o controle do carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.
"Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse 'estou p*to', não estava querendo correr e ainda me falou 'de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'", disse a apresentadora em entrevista ao Ticaracaticast.

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