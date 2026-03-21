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Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos

A morte do intérprete de Xander foi confirmada por sua família em um comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 21 de março de 2026 às 14:43

Nicholas Brendon, ator que ficou conhecido por interpretar Xander nas sete temporadas da série "Buffy, a Caça-Vampiros", morreu nesta sexta-feira, 20, aos 54 anos.

A morte foi confirmada pela família do ator em comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter. Segundo os parentes, Brendon morreu durante o sono.

"Estamos com o coração partido ao compartilhar o falecimento de nosso irmão e filho, Nicholas Brendon", diz o texto. "Ele partiu enquanto dormia, de causas naturais".

Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos
Segundo comunicado divulgado pela família, Brendon morreu de causas naturais Crédito: Reprodução/Instagram

Brendon revelou em 2023 que havia sofrido um ataque cardíaco e sido diagnosticado com um defeito congênito no coração. Ele ainda tinha a síndrome da cauda equina, que o levou a diversas cirurgias.

Ainda segundo o comunicado, Brendon "estava sob medicação e tratamento para gerenciar seu diagnóstico e estava otimista em relação ao futuro no momento de sua partida".

"Nossa família pede privacidade durante este período enquanto lamentamos sua perda e celebramos a vida de um homem que viveu com intensidade, imaginação e coração. Obrigado a todos que demonstraram amor e apoio", conclui a declaração.

Além de "Buffy", Brendon também trabalhou em séries como "Criminal Minds" e "Kitchen Confidential", e em filmes como "A Babá". Ele gravou participação em um longa ainda inédito, chamado "Once in a Blue Moon".

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