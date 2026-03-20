Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:15
Morreu aos 86 anos o ator Chuck Norris, astro de filmes de ação e de artes marciais. O ator foi hospitalizado no Havaí na última quinta-feira, 19, e a morte foi confirmada por sua família em publicação nas redes sociais nesta sexta, 20.
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