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Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos

Astro havia sido hospitalizado no Havaí na quinta; morte foi confirmada pela família

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Publicado em 20 de março de 2026 às 11:15

Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos
Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@chucknorris

Morreu aos 86 anos o ator Chuck Norris, astro de filmes de ação e de artes marciais. O ator foi hospitalizado no Havaí na última quinta-feira, 19, e a morte foi confirmada por sua família em publicação nas redes sociais nesta sexta, 20.

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