Morre MC Danilo Boladão, aos 47 anos, após três paradas cardíacas

Em contato com o UOL, a produtora afirmou que ele sofreu três paradas cardíacas e morreu por volta de 4h40 da manhã

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:02

MC Danilo Boladão morreu aos 47 anos
O funkeiro MC Danilo Boladão morreu nesta quarta-feira (11) em Santos, no litoral de São Paulo.

A equipe da 300 Produtora, que agenciava MC Danilo Boladão, lamentou a morte nas redes sociais. "Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso Patrimônio Histórico do Funk da Baixada Santista", diz a nota, que ainda pede uma colaboração financeira para a viúva de Boladão, Thays Kolben.

Em contato com o UOL, a produtora afirmou que ele sofreu três paradas cardíacas e morreu por volta de 4h40 da manhã. O velório acontece ainda hoje. Enterro será amanhã.

Ele deixa a esposa, Thays Kolben, uma filha e um neto. Antes de morrer, MC Danilo Boladão ainda publicou uma prévia de uma música que estava produzindo ao lado de Paulinho da Capital, FR da Norte, DJ Nenê, DJ Wilton e DJ Perera.

