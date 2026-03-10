Famosos

Maíra Cardi passará por cirurgia delicada após deformação no rosto

Maíra Cardi, 42, usou suas redes sociais para relatar um problema de saúde grave que está enfrentando.

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:05

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (9) ela contou que precisará passar por uma cirurgia complexa para remover PMMA (polimetilmetacrilato), substância que teria sido aplicada em seu rosto há cerca de 18 anos em um procedimento estético. De acordo com Maíra, o material foi inserido por uma dermatologista para tratar olheiras profundas e também a região do chamado "bigode chinês". A influenciadora afirma que, na época, não foi informada sobre o tipo de produto utilizado. "Em nenhum momento ela falou que estava colocando PMMA na minha cara", disse.

No vídeo, a coach contou que começou a notar alterações logo após o procedimento, e que ao longo dos anos seu rosto passou a apresentar inchaço e deformações. Atualmente, ela afirma sentir nódulos e endurecimentos em algumas áreas da face. "Minha cara está inchada. Esse lado está maior [que o outro.] Eu consigo pegar, sentir o produto", afirmou enquanto mostrava o rosto à câmera.

A empresária disse ter descoberto o que havia sido aplicado apenas algum tempo depois, ao buscar avaliação médica para entender as mudanças. Ela também foi alertada sobre os riscos envolvidos. "Minha amiga, que era enfermeira, falou: 'Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa.' Gravíssimo, pode levar à morte", contou.

Agora, a ex-BBB precisará se submeter a uma cirurgia para remover o material acumulado. Ela explicou que o procedimento exigirá abrir toda a face para raspar o produto: "Eu vou ter que abrir minha cara inteira, puxar a cara para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, [e se isso acontecer] necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim."

Por fim, ela explicou o termo usado para o seu caso. "Tem um termo que eles chamam de 'diabo dormindo', uma coisa assim. Não mexe no diabo dormindo, quando você tem alguma coisa assim no rosto, às vezes é melhor não mexer se está quieto, porque se mexe, o diabo acorda. Só que no meu caso, o meu diabo tá acordando e eu não tô mexendo, então vou ter que mexer. E aí eu vou ter que abrir minha cara toda para poder raspar", explicou a coach, acrescentando que está parecendo o Fofão, personagem brasileiro famoso nos anos 80. Maíra finalizou dizendo que está em busca de especialistas para realizar o procedimento.

