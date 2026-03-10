Redes sociais

Neymar curte várias fotos sensuais de modelo francesa e se justifica: 'Foi sem querer'

Jogador chamou atenção ao deixar um like em fotos sensuais publicadas por Pauline, modelo francesa que vende conteúdo adulto

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:10

Atleta interagiu com postagem em que a criadora de conteúdo adulto aparece de toalha Crédito: Guilherme Dionizio/Código 19 | Reprodução/Redes Sociais

Neymar movimentou a internet após curtida em post de uma modelo. Segundo o jogador, a interação teria sido acidental, e o brasileiro removeu o like da postagem.

A modelo em questão era Pauline Tantot, francesa e criadora de conteúdo adulto, que publicou um carrossel em seu Instagram. A movimentação de Neymar no conjunto de fotos sensuais causou alvoroço nas redes sociais.

Usuários passaram a comentar nas fotos. Enquanto alguns apontavam a ação do brasileiro, outros alertavam a esposa de Neymar, Bruna Biancardi, com quem ele tem duas filhas.

Com a polêmica circulando na internet, o jogador comentou em um post de uma página de fofoca no Instagram e explicou o ocorrido. "Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram)", escreveu.

"Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso! Hoje em dia é muito doentia a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva pra isso)".

