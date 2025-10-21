Redes sociais

Paulo André Camilo posa com Neymar em jogo do Santos: “Perdoa meu pé frio”

Capixaba assistiu ao jogo na Vila Belmiro, em Santos, mas acabou não dando sorte ao time de Neymar

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11

Neymar e PA em Santos, na noite de segunda-feira (20) Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

O capixaba Paulo André esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar para acompanhar o jogo do Santos, nesta segunda-feira (20). Apesar da torcida de PA, o time paulista perdeu para o Vitória por 1 x0. Nas redes, o velocista brincou com a superstição.

“Perdoa meu pé frio hoje, Nação Santista. Minha torcida é genuína, o Santos vai sair dessa situação”, disse o velocista. O gol do jogo saiu em pênalti convertido por Matheuzinho ainda no primeiro tempo.

Paulo André e Neymar durante a partida do Santos e Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

A presença de Neymar rendeu assunto: o atacante, que se recupera de lesão, criticou a arbitragem após a marcação do pênalti para o Vitória e a anulação de uma penalidade a favor do Peixe.

"Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!", escreveu o camisa 10 em seu X (antigo twitter).

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

Com o resultado, o Santos se complica na tabela do Brasileirão e volta a campo no domingo (26) contra o Botafogo, novamente pressionado.

