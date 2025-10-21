Editorias do Site
Paulo André Camilo posa com Neymar em jogo do Santos: “Perdoa meu pé frio”

Capixaba assistiu ao jogo na Vila Belmiro, em Santos, mas acabou não dando sorte ao time de Neymar

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11

Neymar e PA em Santos, na noite de segunda-feira (20)
Neymar e PA em Santos, na noite de segunda-feira (20) Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

O capixaba Paulo André esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar para acompanhar o jogo do Santos, nesta segunda-feira (20). Apesar da torcida de PA, o time paulista perdeu para o Vitória por 1 x0. Nas redes, o velocista brincou com a superstição.

“Perdoa meu pé frio hoje, Nação Santista. Minha torcida é genuína, o Santos vai sair dessa situação”, disse o velocista. O gol do jogo saiu em pênalti convertido por Matheuzinho ainda no primeiro tempo.

Paulo André e Neymar durante a partida do Santos e Vitória
Paulo André e Neymar durante a partida do Santos e Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

A presença de Neymar rendeu assunto: o atacante, que se recupera de lesão, criticou a arbitragem após a marcação do pênalti para o Vitória e a anulação de uma penalidade a favor do Peixe.

"Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!", escreveu o camisa 10 em seu X (antigo twitter).

Com o resultado, o Santos se complica na tabela do Brasileirão e volta a campo no domingo (26) contra o Botafogo, novamente pressionado.

