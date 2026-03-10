Discordou do MDB Mulheres

Dado Dolabella deixa MDB cinco dias após anunciar pré-candidatura a deputado

Filiação havia sido alvo de repúdio do MDB Mulher, que classificou o artista como agressor de mulheres em nota oficial

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:32

Dado Dolabella se filia ao MDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio

O ator e cantor Dado Dolabella, 45, anunciou nesta segunda-feira (9) sua desfiliação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido pelo qual havia anunciado, cinco dias antes, sua pré-candidatura a deputado federal.

Em vídeo publicado no Instagram, ele agradeceu ao período em que esteve na sigla. "Agradeço ao MDB pelo período de convivência e reafirmo o meu compromisso com o debate público e com a defesa de uma sociedade mais equilibrada, justa e responsável", afirmou.

Segundo Dolabella, a decisão foi motivada por divergências internas, especialmente com posições defendidas pela bancada feminista do partido. "Essa decisão foi tomada depois de refletir sobre posições que vêm sendo defendidas dentro do partido, especialmente no âmbito da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a minha atuação pública", disse.

O ator afirmou ainda que suas bandeiras -como a "defesa da família" e o combate ao que chamou de "falsas acusações de violência doméstica contra homens"- provocaram reações dentro da legenda. "Tenho defendido de forma clara a necessidade de equilíbrio nas relações sociais e familiares, com justiça, responsabilidade e respeito ao processo legal", declarou.

Antes da saída, a filiação e a pré-candidatura de Dolabella haviam sido alvo de críticas do MDB Mulher. Em nota, a secretária nacional do grupo, Kátia Lôbo, afirmou ter recebido a notícia "com estarrecimento, surpresa e repúdio".

"Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia da filiação do ator Dado Dolabella - um homem agressor de mulheres, como todo o Brasil o conhece", diz o texto divulgado pela dirigente.

