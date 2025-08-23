Por causa de Wanessa

Luan Pereira chama Dado Dolabella de 'psicopata que bate em mulher' após confusão

Confusão começou com uma crise de ciúmes em um evento com os participantes da Dança dos Famosos; veja vídeo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:11

Após se ver envolvido numa confusão com Dado Dolabella que, segundo Wanessa Camargo, teve uma crise de ciúmes num evento com os participantes da Dança dos Famosos, o cantor Luan Pereira resolveu falar.

Após Luan se aproximar de Wanessa, Dado deu um empurrão nele. Segundo Pereira, na hora do entrevero, ninguém entendeu o que aconteceu, pois ele não havia feito nada de errado.

"Fiquei chateado porque nem em época de escola ninguém quis arrumar briga comigo", disse ele em vídeo no Instagram.

"Depois de grande, um doido psicopata que bate em mulher quis manchar minha reputação. Eu sou da paz, calmo, sou doce", emendou o sertanejo.

Após a confusão, Luan apareceu com parte do rosto marcado. Mas, segundo sua assessoria, são apenas espinhas e não tem nada a ver com o que aconteceu no bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Luan Pereira e Dado Dolabella estiveram envolvidos em uma confusão Crédito: Instagram/@luanpereiracanto e @dadodolabella

CANTORA SE PRONUNCIA

A cantora tratou de negar uma suposta agressão que teria sofrido por Dado e lamentou o episódio. "Gente, voltando para SP após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido", começou.

"Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", afirmou a cantora em vídeo publicado em seus stories.

