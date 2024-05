Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam o namoro: 'A gente sempre pode batalhar pelo amor'

O ator estava presente no show na capital paulista, assim como alguns ex-BBBs, como Raquele (que fez uma participação no show), Nizam, Luigi, Yasmin Brunet, Pitel e Fernanda Bande. "O amor sempre vence. Ele tem que ser vivido até a última gota", afirmou Dolabella.

Wanessa e Dolabella namoraram entre 2000 e 2002, e reataram em 2022, meses após a cantora anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos. O segundo término veio logo depois da saída da artista do Big Brother Brasil 24, quando ela disse que precisava "olhar para si".