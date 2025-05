Famosos

William Bonner elogia comportamento de Ilze Scamparini durante conclave

Clima entre os jornalistas ganhou repercussão nas redes sociais após transmissão no Vaticano

O comportamento de Ilze Scamparini durante a cobertura do conclave na quarta-feira, 7, ao lado de William Bonner, repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a situação, destacando o clima de constrangimento entre os jornalistas.>

Na noite dessa quinta, 8, durante a transmissão do Jornal Nacional, Bonner aproveitou o fim de sua cobertura no Vaticano para elogiar o profissionalismo de Ilze, afastando qualquer dúvida sobre um possível desconforto entre eles. Segundo o jornalista, a repórter estava com dor e sentia frio durante a última transmissão.>